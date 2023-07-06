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ABD özel sektör istihdamında 16 ayın en büyük artışı

ABD'de özel sektör istihdamı haziran ayında 497 bin yükselerek Şubat 2022'den bu yana en büyük artışı kaydetti.

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ABD özel sektör istihdamında 16 ayın en büyük artışı

ABD’de özel sektör istihdamı haziran ayında 497 bin yükselerek Şubat 2022’den bu yana en büyük artışı kaydetti.

Reuters anketine katılan ekonomistler ABD’de özel sektör istihdamının haziranda 228 bin artacağını tahmin ediyorlardı.

Mayıs ayında ise ABD'de özel sektör istihdamı 278 bin artarak 170 binlik beklentiyi aşmıştı.

ABD’de özel sektör istihdam artışı, ekonomiyi desteklemeye devam eden dayanıklı bir işgücü piyasasına işaret ederek tahminlerin üzerinde gerçekleşmişti. (REUTERS, SÖZCÜ)

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