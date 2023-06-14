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ABD üretici enflasyonu mayısta beklentilerin altında arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,1 artışla beklentilerin altında kaldı.

Yayınlanma: 15:49 - 14 Haziran 2023 Güncellenme:
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ABD üretici enflasyonu mayısta beklentilerin altında arttı

ABD’de üretici fiyatları endeksi (ÜFE) mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.1 yükseldi.

Reuters anketine katılan ekonomistler ÜFE’nin yüzde 1.5 yükseleceğini tahmin ediyorlardı.

ÜFE, nisan ayında yıllık bazda yüzde 2.3 artmıştı.

ÜFE aylık bazda ise eksi yüzde 0.3 ile beklentilerden fazla düştü.

Reuters anketine katılan ekonomistler ÜFE’nin yüzde 0.1 gerileceğini tahmin ediyorlardı. ABD çalışma bakanlığı ÜFE’nin nisan ayında yüzde 0.2 arttığını açıklamıştı.

ABD’de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları mayıs ayında yüzde 0.2 ile beklentilere paralel yükseldi. Nisan ayında çekirdek ÜFE yüzde 0.2 seviyesinde açıklanmıştı.

Yıllık bazda çekirdek ÜFE mayıs ayında yüzde 2.8 ile beklentilerin altında yükseldi. Reuters anketine katılan ekonomistler yıllık bazda yüzde 2.9 ​seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

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