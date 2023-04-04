ABD’de açık iş sayısı beklentilerin altında kaldı

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, şubatta 9,9 milyon ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

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ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı şubatta bir önceki aya kıyasla 632 bin azalarak 9 milyon 931 bine düştü.

Beklentilerin altında gelen açık iş sayısının bu dönemde 10 milyon 400 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Mayıs 2021’den bu yana ilk kez 10 milyonun altında kalan açık iş sayısı, ocakta da 10 milyon 563 bin olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde açık iş sayısının arttığı sektörler, inşaat ile sanat, eğlence ve rekreasyon oldu.

Profesyonel ve ticari hizmetler, sağlık ve sosyal yardım ile ulaşım, depolama ve kamu hizmetleri açık iş sayısının en fazla azaldığı sektörler olarak sıralandı.

İşe alım sayısı şubatta 164 bin azalışla 6 milyon 163 bine düştü. Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı ise aynı dönemde 80 bin kişi azalışla 5 milyon 820 bine geriledi. (AA)

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