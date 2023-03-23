ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 18 Mart ile biten haftada 191 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 18 Mart ile biten haftada 191 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 197 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 11 Mart ile biten haftada 192 bin kişi işsizlik maaşı için başvurmuştu.
1.69 MİLYON SEVİYESİNE YÜKSELDİ
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 196 bin 250 seviyesine geriledi.
ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 11 Mart ile biten haftada 1.69 milyon seviyesine yükseldi. (REUTERS)