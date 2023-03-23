ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 18 Mart ile biten haftada ​191 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 18 Mart ile biten haftada ​191 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 197​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 11 Mart ile biten haftada 192 bin kişi işsizlik maaşı için başvurmuştu.​

1.69 MİLYON SEVİYESİNE YÜKSELDİ

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 196 bin 250 seviyesine geriledi.​

ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 11 Mart ile biten haftada 1.69 milyon seviyesine yükseldi.​ (REUTERS)

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