ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek 229 bin oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 20 Mayıs ile biten haftada ​229 ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek 229 bin oldu.

ABD çalışma bakanlığının açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, daha önce 13 Mayıs haftası için 242 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 225 bin olarak revize edildi.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 245​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 231,750 seviyesinde yatay seyretti.

ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 13 Mayıs haftasında 1.794 milyon seviyesine geriledi.​ (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Kredi hacmi geçen hafta 3,8 milyar TL azaldı

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası net rezervi 21 yıl sonra eksiyi gördü

İlginizi Çekebilir Mevduat hacmi geçen hafta 44,8 milyar lira azaldı