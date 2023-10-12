ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında​

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 7 Ekim ile biten haftada ​209 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 7 Ekim ile biten haftada ​209 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 210 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 30 Eylül ile biten haftada 207 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 209 bin olarak revize edildi.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 7 Ekim ile biten haftada 206 bin 250 seviyesine geriledi.

ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 30 Eylül ile biten haftada 1,702 milyon seviyesine yükseldi. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone suçunu itiraf etti

İlginizi Çekebilir ABD eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir Gaye Erkan, Fed Başkanı Powell ile görüştü