ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 7 Ekim ile biten haftada 209 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 7 Ekim ile biten haftada 209 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 210 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 30 Eylül ile biten haftada 207 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 209 bin olarak revize edildi.
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 7 Ekim ile biten haftada 206 bin 250 seviyesine geriledi.
ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 30 Eylül ile biten haftada 1,702 milyon seviyesine yükseldi. (REUTERS)