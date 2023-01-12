ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta ​205 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri yayınladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 7 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalarak 205 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin altında seyreden ve 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 215 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 204 binden 206 bine revize edildi.

1.634 MİLYON SEVİYESİNE GERİLEDİ



Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 1750 gerileyerek 212 bin 500 oldu. Süregelen işsizlik başvuruları ise 31 Aralık ile biten haftada 63 bin kişi azalarak 1 milyon 634 bin seviyesine indi.

Analistler, beklentilerin altında seyreden işsizlik maaşı başvurularının, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif sıkılaştırma politikasına rağmen sıkı iş gücü piyasası koşullarının sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ENFLASYONU AŞAĞI ÇEKTİ

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2022’ye ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Böylece geçen yıl aralıkta, Mayıs 2020’den bu yana ilk kez negatif aylık enflasyon kaydedildi.

Piyasa beklentileri, TÜFE’nin bu dönemde aylık bazda değişim göstermemesi yönündeydi. Beklentilerin aksine azalış gösteren TÜFE, Kasım 2022’de aylık bazda yüzde 0,1 artmıştı. Ülkede TÜFE, geçen yıl aralıkta yıllık bazda ise beklentiler dahilinde yüzde 6,5 yükseldi.

Art arda 6 aydır yavaşlayışını sürdüren ve Ekim 2021’den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, geçen yıl kasımda yüzde 7,1 olmuştu.

Söz konusu dönemde enerji fiyatlarındaki düşüş, enflasyondaki aylık azalışta etkili oldu. Enerji endeksi geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 4,5 azalışa karşı yıllık bazda yüzde 7,3 arttı. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları da bu dönemde aylık yüzde 9,4 ve yıllık yüzde 2,5 azaldı.

Gıda fiyatlarındaki artışlar ise önceki aylara kıyasla yavaşlama göstermeye devam etti. Söz konusu kaleme ilişkin endeks aralıkta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 10,4’lük artış kaydetti. Aynı dönemde barınma endeksi ise aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 7,5 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLER DAHİLİNDE GELDİ

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de aralıkta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,7 arttı.

Piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen çekirdek TÜFE, kasımda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 6 artmıştı.

ABD’de enflasyon, Haziran 2022’de yüzde 9,1 ile Kasım 1981’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, enflasyondaki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası’na (Fed) gelecek ayki toplantısında faiz artış hızını yavaşlatması için alan sağladığını belirtti. (AA)

İlginizi Çekebilir ABD enflasyon rakamları açıklandı