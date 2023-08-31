ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı
Piyasa beklentilerinin altında kalan işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta 228 bin olarak gerçekleşti.
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 26 Ağustos ile biten haftada 228 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 235 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, daha önce 19 Ağustos ile biten haftada 230 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 232 bin olarak revize edildi.
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 26 Ağustos ile biten haftada 237 bin 500 seviyesine yükseldi.
ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 19 Ağustos ile biten haftada 1,725 milyon seviyesine yükseldi. (REUTERS)