ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında seyretti.

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ABD Çalışma Bakanlığı, 2 Eylül ile biten haftaya ilişkin işsizlik maaşı başvurularını açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı bir önceki haftaya göre 22 bin kişi azalarak 216 bin oldu. Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentisi, işsizlik maaşı başvurularının 234 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, daha önce 26 Ağustos ile biten haftada 228 bin seviyesinde olduğu açıklanan başvuru sayısı da 229 bin olarak revize edildi.

ABD’de işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması ise 2 Eylül ile biten haftada 229 bin 250 seviyesine geriledi. Bu, önceki haftaya göre 2 bin 500 kişi azalış anlamına geliyor.

ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 26 Ağustos ile biten haftada 1,67 milyon seviyesine geriledi. Bu, önceki haftaya göre 100 bin kişi azalış anlamına geliyor. (REUTERS)