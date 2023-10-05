ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 30 Eylül ile biten haftada ​207 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 30 Eylül ile biten haftada ​207 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 210​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 23 Eylül ile biten haftada 204 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 205 bin olarak revize edildi.

1.664 MİLYON SEVİYESİNE GERİLEDİ

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 30 Eylül ile biten haftada 208,750 seviyesine geriledi.

ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 23 Eylül ile biten haftada 1.664 milyon seviyesine geriledi. (REUTERS)