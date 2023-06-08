ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde​

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 Haziran ile biten haftada ​261 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​.

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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 3 Haziran ile biten haftada ​261 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 27 Mayıs haftası için 232 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 233 bin olarak revize edildi.​

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 235​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

1.757 MİLYON SEVİYESİNE GERİLEDİ

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 237 bin 250 seviyesine yükseldi.

ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 27 Mayıs haftasında 1.757 milyon seviyesine geriledi. (REUTERS)

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