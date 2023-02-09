ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde arttı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 4 Şubat ile biten haftada 196 bin ile beklentilerin üzerinde geldi.
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 4 Şubat ile biten haftada 196 bin ile beklentilerin üzerinde geldi.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 190 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre önceki hafta 183 bin işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.
1.688 MİLYON KİŞİYE YÜKSELDİ
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 189 bin 250 seviyesine geriledi.
ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 28 Ocak ile biten haftada 1.688 milyon seviyesine yükseldi. (REUTERS)