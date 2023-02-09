ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 4 Şubat ile biten haftada ​196 bin ile beklentilerin üzerinde geldi​​.

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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 4 Şubat ile biten haftada ​196 bin ile beklentilerin üzerinde geldi​​.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 190​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre önceki hafta 183 bin işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.​

1.688 MİLYON KİŞİYE YÜKSELDİ

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 189 bin 250 seviyesine geriledi.​

ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 28 Ocak ile biten haftada 1.688 milyon seviyesine yükseldi.​ (REUTERS)