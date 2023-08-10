ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde arttı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 248 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 248 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 230 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 29 Temmuz ile biten haftada ise 227 bin kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.
İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANANLAR 1.684 MİLYON KİŞİ
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 5 Ağustos ile biten haftada 231 bin seviyesine yükseldi.
ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı ise 29 Temmuz ile biten haftada 1.684 milyon seviyesine geriledi. (REUTERS)