ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta ​248 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​.

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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta ​248 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 230​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 29 Temmuz ile biten haftada ise 227 bin kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.​

İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANANLAR 1.684 MİLYON KİŞİ

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 5 Ağustos ile biten haftada 231 bin seviyesine yükseldi.​

ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı ise 29 Temmuz ile biten haftada 1.684 milyon seviyesine geriledi. (REUTERS)

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