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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 10 Haziran haftasında ​262 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​.

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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 10 Haziran haftasında ​262 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 249​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

1.775 MİLYON SEVİYESİNE YÜKSELDİ

ABD çalışma bakanlığının açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, daha önce 3 Haziran haftası için 261 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 262 bin olarak revize edildi.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 246 bin 750 seviyesine yükseldi.

ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 3 Haziran haftasında 1.775 milyon seviyesine yükseldi. (REUTERS)

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