ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 16 Haziran ile biten haftada ​264 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​.

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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 16 Haziran ile biten haftada ​264 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 260​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD çalışma bakanlığının açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 10 Haziran haftası için 262 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 264 bin olarak revize edildi.​

1.759 MİLYON SEVİYESİNE YÜKSELDİ

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 255 bin 750 seviyesine yükseldi.

ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 10 Haziran haftasında 1.759 milyon seviyesine geriledi. (REUTERS)

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