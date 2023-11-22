ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta beklentilerin altında​ kaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 18 Kasım ile biten haftada 209 bin ile beklentilerin altında​ gerçekleşti.

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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 18 Kasım ile biten haftada ​209 bin ile beklentilerin altında kaldı​​.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 226​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 11 Kasım ile biten haftada 231 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 233 bin olarak revize edildi.​

220 BİNE GERİLEDİ

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 18 Kasım ile biten haftada 220 bin seviyesine geriledi.

ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 11 Kasım ile biten haftada 1,84 milyon seviyesine geriledi. (REUTERS)

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