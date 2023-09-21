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ABD’de işsizlik maaşı başvurularında düşüş

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 20 bin kişi azalarak ocak sonundan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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ABD’de işsizlik maaşı başvurularında düşüş

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Eylül ile biten haftada 201 bine gerileyerek ocak sonundan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 16 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 20 bin kişi azalarak 201 bine indi.

Ocak sonundan bu yana en düşük seviyeye gerileyen ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 225 bin olması öngörülüyordu.
İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 220 binden 221 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 7 bin 750 kişi azalarak 217 bine düştü.

Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 9 Eylül ile biten haftada 21 bin kişi azalışla 1 milyon 662 bine geriledi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin, iş gücü piyasasının tarihsel olarak sıkı seviyelerde kalmayı sürdürdüğünü ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif para politikası sıkılaşmasına karşı dayanıklı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini, bu durumun Banka’nın kasım toplantısında olası bir faiz artışına alan sağladığını belirtti. (AA)

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