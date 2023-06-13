ABD’de kısa vadeli enflasyon beklentisi iki yılın en düşük seviyesinde

ABD'de gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Sozcu.com.tr

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New York Fed’in dün yayınladığı ankete göre, tüketiciler enflasyonun düşme yolunda olduğu konusunda giderek daha iyimser.

New York Fed’in mayıs ayı Tüketici Beklentileri Anketi, Amerikalıların bir yıllık enflasyon beklentileri 0,3 puan düşerek yüzde 4,1 orana gerilediğini gösterdi. Buna göre, ABD’de gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi Mayıs 2021’den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

UZUN VADELİ BEKLENTİLER ARTTI

Ankete göre fiyat artışları Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefinin hâlâ üzerinde. Öte yandan uzun vadede medyan enflasyon beklentileri de yükseldi. Katılımcılar 3 yıl sonrasının enflasyonu için beklentilerini ise yüzde 2,9’dan yüzde 3,0’a çıkardı. 5 yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 2,6’dan 2,7’ye yükseldi.

Ankete göre ücretlerdeki beklenti de azaldı. Bir yıllık beklenen kazanç artışı, Nisan ayından bu yana 0,2 puan düşerek ve Eylül 2021’den bu yana genel aralıkla uyumlu olarak yüzde 2,8’e geriledi.

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