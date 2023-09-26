ABD’de konut satışları düştü

ABD'de yeni konut satışları, ağustosta aylık bazda yüzde 8,7 azalışla 675 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

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ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 8,7 azalarak 675 bine indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen yeni konut satışlarının bu dönemde 700 bin olması öngörülüyordu.

5,8 DÜŞTÜ

Yeni konut satışları, temmuzda yüzde 8 artışla 739 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkede yeni konut satışları, ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,8 arttı.

ABD’de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2,3 azalarak 430 bin 300 dolara geriledi. (AA)