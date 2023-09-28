ABD’de konut satışları düştü

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ağustosta yüzde 7,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.

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National Association of Realtors (NAR), ağustos ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD’de bekleyen konut satışları endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,1 azalışla 71,8 değerinde gerçekleşti.

Piyasa beklentileri, söz konusu verinin yüzde 0,8 azalması yönündeydi. Bekleyen konut satışları endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 artışla 77,3 olmuştu.

YÜZDE 18,7 DÜŞTÜ

Bekleyen konut satışları, ağustosta yıllık bazda da yüzde 18,7 düşüş kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, mortgage faiz oranlarının yüzde 7’nin üzerine çıkmasının ev almak isteyenlerin sayısını azalttığına işaret ederek, bazılarının konutlar hakkında beklentilerini bütçelerine göre yeniden ayarladıklarını kaydetti.

Konut piyasasını canlandırmak için stokların artması ve daha iyi faiz oranları gerektiğine dikkati çeken Yun, ABD Merkez Bankası’nın (Fed), gelecekteki para politikasını değerlendirirken keskin bir şekilde yavaşlayan kira artışını dikkate alması gerektiğini ifade etti.

Yun, faiz artışlarına gerek olmadığını savunarak, olası hükümet kapanmasının sel sigortasının olmayışı veya devlet destekli mortgage ihraçlarındaki gecikmelerin kısa vadede bazı ev satışlarını aksatacağını belirtti.

ABD’de bekleyen konut satışları verisi, satılmış ve üzerinde anlaşma imzalanmış ancak kapanış işlemlerinin bitmemesi nedeniyle beklemekte olan konut sayısındaki değişimi gösteriyor. (AA)