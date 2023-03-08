ABD’de özel sektör istihdamı beklentileri aştı
ABD'de özel sektör istihdamı şubatta 242 bin ile beklentilerin üzerinde seyretti.
ABD’de özel sektör istihdamı şubatta beklentilerin üzerinde artarak istihdam piyasasının güçlü seyrettiğine işaret etti.
ADP Ulusal İstihdam Raporu ABD’de özel sektör istihdamının Şubat ayında 242,000 arttığını açıkladı.
Reuters anketine katılan ekonomistler ABD’de özel sektör istihdamının Şubat’ta 200,000 artacağını tahmin ediyorlardı. Bir önceki ay 106 bin olarak açıklanan özel sektör istihdamı, 119 bin olarak yenilendi. (REUTERS)