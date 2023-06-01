ABD’de özel sektör istihdamı mayısta beklentiyi aştı

ADP Ulusal İstihdam Raporu ABD'de özel sektör istihdamının mayıs ayında 278 bin arttığını açıkladı. Beklentiler istihdamın 170 bin artacağı yönündeydi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ADP Ulusal İstihdam Raporu, ABD’de özel sektör istihdamının mayıs ayında 278 bin arttığını açıkladı.

Reuters’ın mayıs ayı beklentisi istihdamın 170 bin artacağı yönündeydi.

ABD’de mayıs ayında özel sektörün istihdamı artsa da bir önceki aya göre düştü.

Nisan ayı istihdam verisi ise 296 binden 291’e revize edildi.

Mayıs ayından beklenenden fazla artan istihdam, işgücü piyasasının kademeli olarak yavaşladığına ve Fed’in faiz oranlarını bir süre daha yüksek tutmasına neden olabileceğine işaret ediyor.

İstihdamdaki artış geçen yılki güçlü tempoya oranla yavaşlasa da, Fed’in 1980’lerden beri en hızlı para politikası sıkılaştırma dönemi olan Mart 2022’den bu yana 500 baz puan faiz artırmasına rağmen güçlü kaldı.

İlginizi Çekebilir Mevduat hacmi geçen hafta 44,8 milyar lira azaldı

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası rezervlerinde seçim öncesi kayıp 32 milyar doları aştı