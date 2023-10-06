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ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde

ABD'de tarım dışı istihdam eylül ayında 336 bin ile beklentileri aştı.

Yayınlanma: 15:48 - 06 Ekim 2023 Güncellenme:
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ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde

ABD’de tarım dışı istihdam eylül ayında 336 bin ile beklentileri aştı.​

Geçen ay 187 bin olarak açıklanan veri 227 bin seviyesine revize edildi. ​

Reuters anketine katılan 78 ekonomist tarım dışı istihdamın Eylül ayında 170 bin artmasını bekliyorlardı.

İş gücüne katılım Eylül ayında yüzde 62,8 seviyesinde sabit kaldı. ​

ABD Çalışma Bakanlığı Eylül ayı işsizlik oranının yüzde 3,8 seviyesinde yatay seyrettiğini açıkladı.​​ Geçen ay işsizlik oranı yüzde 3,8​​ olarak açıklanmıştı.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik oranının %3.7 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

ABD’de ortalama saatlik ücretler Eylül ayında %0.2 seviyesinde yatay seyretti.​ Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.

Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki %4.3 seviyesinden %4.2 seviyesine geriledi. (REUTERS)

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