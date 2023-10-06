ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde
ABD'de tarım dışı istihdam eylül ayında 336 bin ile beklentileri aştı.
ABD’de tarım dışı istihdam eylül ayında 336 bin ile beklentileri aştı.
Geçen ay 187 bin olarak açıklanan veri 227 bin seviyesine revize edildi.
Reuters anketine katılan 78 ekonomist tarım dışı istihdamın Eylül ayında 170 bin artmasını bekliyorlardı.
İş gücüne katılım Eylül ayında yüzde 62,8 seviyesinde sabit kaldı.
ABD Çalışma Bakanlığı Eylül ayı işsizlik oranının yüzde 3,8 seviyesinde yatay seyrettiğini açıkladı. Geçen ay işsizlik oranı yüzde 3,8 olarak açıklanmıştı.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik oranının %3.7 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.
ABD’de ortalama saatlik ücretler Eylül ayında %0.2 seviyesinde yatay seyretti. Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.
Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki %4.3 seviyesinden %4.2 seviyesine geriledi. (REUTERS)