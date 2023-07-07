ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin altında

ABD'de tarım dışı istihdam haziran ayında 209 bin ile beklentilerin altında yükseldi.​ ABD'de işsizlik oranı ise haziranda 0,1 puan azalarak yüzde 3,6'ya geriledi.

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ABD’de tarım dışı istihdam haziran ayında 209 bin ile beklentilerin altında yükseldi.​

ABD’de ortalama saatlik ücretler haziran ayında ​yüzde 0,4 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.

Geçen ay 339 bin olarak açıklanan istihdam artışı 306 bin seviyesine revize edildi. ​

İŞSİZLİK 0,1 PUAN AZALDI

ABD’de işsizlik oranı ise haziranda 0,1 puan azalarak yüzde 3,6’ya geriledi.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen işsizlik oranı, mayısta yüzde 3,7 olmuştu.

Ülkedeki işsiz sayısı haziranda 140 bin kişi azalarak 5 milyon 957 bine indi. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde değişmeyerek yüzde 62,6 ile Mart 2020’den bu yana en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

ORTALAMA ÇALIŞMA SAATİ 34,4’E ÇIKTI

Haftalık ortalama çalışma saati 34,4’e çıkarken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 33,58 dolara tırmandı.

Piyasa beklentileri ise ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. (REUTERS, AA)

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