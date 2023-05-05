ABD’de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı
ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin kişi artarak beklentileri aştı, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi.
ABD’de nisan ayında tarım dışı istihdam 253 bin ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
Geçen ay 236,000 olarak açıklanan veri 165 bin seviyesine revize edildi.
Reuters anketine katılan ekonomistler tarım dışı istihdamın Nisan ayında 180 bin seviyesine yükselmesini bekliyorlardı.
İş gücüne katılım Nisan ayında yüzde 62.6 seviyesinde değişiklik göstermedi.
İŞSİZLİK YÜZDE 3,4’E İNDİ
ABD Çalışma Bakanlığı nisan ayı işsizlik oranının yüzde 3.4 seviyesine gerilediğini açıkladı.
Geçtiğimiz ay işsizlik oranı yüzde 3.5 olarak açıklanmıştı.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik oranının yüzde 3.6 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyorlardı.
ABD’de ortalama saatlik ücretler nisan ayında yüzde 0.5 seviyesine yükseldi. Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0.3 artacağı yönündeydi.
Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki yüzde 4.3 seviyesinden yüzde 4.4 seviyesine yükseldi. (REUTERS)