ABD’de tarım dışı istihdam mayısta beklentiyi aştı
ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 339 bin kişi artarak beklentileri aştı, işsizlik oranı yüzde 3,4'ten yüzde 3,7'ye çıktı.
ABD'de mayıs ayında tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
Çalışma Bakanlığı istihdam raporu verilerine göre ülkede tarım dışı istihdam mayıs ayında 339 bin arttı.
Reuters anketine katılan ekonomistler mayıs ayında tarım dışı istihdamdaki artışın 190 artmasını bekliyorlardı
Nisan ayı verileri ise istihdamın 253 binden 294 bine artırıldığı yönünde revize edildi.
Güçlü işe alımlara rağmen, işsizlik oranı Nisan’daki 53 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,4’ten yüzde 3,7’ye yükseldi.
FED FAİZ ARTIRIMINI ATLAYABİLİR
ABD’de nisan ayında yüzde 0,4’e yükselen ortalama saatlik ücretler mayıs ayında yüzde 0,3 seviyesine geriledi.
Nisan ayında yüzde 4,4 artan ortalana ücretlerdeki yıllık artış mayısta yüzde 4,3’e düştü. Bu oran pandemi öncesinde yüzde 2,8 seviyelerindeydi.
Ücret baskılarının azalmasıyla birlikte, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak isteyen Fed yetkililerinin bir yıldan uzun bir süredir devam eden sıkılaştırma politikalarında bu ay faiz artırımını atlamasına fırsat verebilir.