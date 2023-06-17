ABD’den ‘döviz kurunu manipüle etmiyoruz’ açıklaması

ABD Hazine Bakanlığı, Aralık 2022'ye kadar dört çeyrek boyunca hiçbir büyük ABD ticaret ortağının kendi para birimi ile ABD doları arasındaki döviz kurunu ihracat avantajı için manipüle etmediğini bildirdi.

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ABDHazine Bakanlığından yapılan açıklamada, “ABD’nin Başlıca Ticari Ortaklarının Makroekonomik ve Döviz Politikaları Raporu”nun Kongre’ye sunulduğu aktarıldı.

Söz konusu raporda Hazine’nin Aralık 2022’ye kadar dört çeyrek boyunca ABD dış mal ve hizmet ticaretinin kabaca yüzde 80’ini oluşturan başlıca ticaret ortaklarının politikalarını gözden geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, raporun ilgili yasaya uygun olarak ABD’nin başlıca ticaret ortaklarının uygulamalarını analiz ettiğine işaret edilerek, “Rapor hiçbir büyük ABD ticaret ortağının, etkili ödemeler dengesi ayarlamalarını önlemek veya uluslararası ticarette haksız rekabet avantajı elde etmek amacıyla kendi para birimi ile ABD doları arasındaki döviz kurunu manipüle etmediği sonucuna vardı.” ifadelerine yer verildi.

Hazine’nin bu raporda, İsviçre’nin Aralık 2022’de sona eren dört çeyrek boyunca ilgili yasa kapsamında gelişmiş analiz için 3 kriterin birini sağlamadığını tespit ettiği bildirilen açıklamada, ülkenin hiçbir kriteri karşılamadığı belirlenene kadar İsviçre’nin analizinin yapılmaya devam edileceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Hazine’nin İsviçre makamlarının dış dengesizliklerinin altında yatan nedenleri ele almaya yönelik politika seçeneklerini tartışmak üzere ülke ile güçlendirilmiş ikili ilişkisini sürdüreceği vurgulandı.

Yedi ülkenin Hazine’nin para birimi uygulamalarına ve makroekonomik politikalarına yakından dikkat edilmesi gereken başlıca ticaret ortaklarının bulunduğu “izleme listesi”nde yer aldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu ülkeler Çin, Güney Kore, Almanya, Malezya, Singapur, İsviçre ve Tayvan olarak sıralandı.

Açıklamada raporun ayrıca, Hazine’nin Çin’e şeffaflığı artırma çağrısını yinelediği belirtilerek, Çin’in döviz müdahalesini yayınlamadaki başarısızlığı ve döviz kuru mekanizmasının temel özellikleri hakkında daha geniş şeffaflık eksikliğinin Çin’i büyük ekonomiler arasında aykırı bir konuma getirdiği ve Hazine’nin yakından izlemesini gerektirdiği belirtildi.

“HAZİNE TETİKTE OLMAYA DEVAM EDİYOR”

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin, son rapor sırasında küresel ekonominin pek çok kişinin tahmin ettiğinden daha dirençli olduğunu kanıtladığını ifade ederek, “Bununla birlikte, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı, görünüm üzerinde ağırlık oluşturmaya devam ediyor ve enerji ve gıda güvensizliğini artırıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, farklı büyüme ve enflasyon görünümlerinin, ülkeler arasında faiz oranı farklılıkları, ticaret haddi şokları ve uzun vadeli büyüme beklentileri gibi temel unsurlarla birleştiğinde para birimleri üzerinde büyük etkilere sahip olan bir dizi politika eylemine yol açtığına işaret etti.

Geçen yıl ABD ticaret ortaklarının döviz müdahalelerinin çoğunun, para birimlerini güçlendirmeye hizmet eden eylemler olan dolar satışı şeklinde olduğunu anlatan Yellen, “Hazine, ülkelerin para birimi uygulamaları ve politika ayarlarıyla bunların güçlü, sürdürülebilir ve dengeli küresel büyüme ile tutarlılığı konusunda tetikte olmaya devam ediyor.” ifadesini kullandı. (AA)

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