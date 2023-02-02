AB’de bu kış enerji krizi olasılığı azalsa da endişe sürüyor

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel’in raporuna göre, AB'de bu kış döneminde enerji krizi yaşanması olasılığı azaldı. Ancak gelecek kışa ilişkin görünümün net olmadığı, tüketimin düşürülmesine yönelik tedbirlerin devam edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

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Avrupa Birliği’nin (AB) gelecek kış dönemini atlatabilmesi için doğalgaz tüketimini düşürmeye yönelik tedbirleri sürdürmesi gerektiği ifade edildi.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel’in “Avrupa 2023 Gaz Görünümü” başlıklı çalışması yayımlandı.

Çalışmaya göre, AB’de bu kış döneminde enerji krizi yaşanması olasılığı, geçen yıl uygulamaya konulan acil durum tedbirleri ve kış aylarının sıcak geçmesi dolayısıyla azaldı.

Gelecek kış görünümünün henüz net olmadığının belirtildiği çalışmaya göre, AB’nin gelecek kış dönemi gaz depolarını doldurmak, tüketimi azaltmak ve LNG tedarikinde Çin ile rekabet etmek zorunda kalabileceği öngörülüyor.

TALEBİ YÜZDE 13 AZALTMASI GEREKİYOR

Avrupa’nın gelecek kış enerji krizi yaşamaması için

Bu kapsamda, özellikle gaz depolama tesislerinin 1 Ekim 2023 tarihine kadar yüzde 90 dolu olması gerekiyor.

Gelecek kış dönemi enerji krizi yaşamamak için AB’nin, 31 Mart 2023’te sona erecek gazda talep azaltma kararının süresini uzatması ve depoların dolması için gaz talebini düşürmesine ihtiyaç duyuluyor.

Gelecek kış Rusya’dan boru hatlarıyla sağlanan doğalgaz akışının mevcut seviyelerde devam etmesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi halinde AB’nin gaz talebini yüzde 13 azaltması gerekiyor.

Rusya’dan boru hatlarıyla sağlanan doğal gazın tamamen kesilmesi ve kışın soğuk geçmesi halinde ise daha sert önlemler gerekeceği, bu durumda AB’nin kış dönemini atlatabilmesi için gaz talebini yüzde 26 düşürmesi gerekebileceği öngörülüyor.

‘KIŞ BİTİMİNDE DEPOLAR YÜKSEK SEVİYEDE OLACAK’

Öte yandan, AB’nin uygulamaya koyduğu doğalgaz talebini yüzde 15 düşürme kararının uygulama süresi gelecek ay sona eriyor. Üye ülkelerin bu süreyi uzatması bekleniyor.

AB’nin bu kış dönemi bitiminde gaz depolarında doluluğun geçen yıldan daha yüksek seviyede olması bekleniyor.

Halihazırda gaz depoları yaklaşık yüzde 73 doluluk seviyesinde bulunuyor.

AB’nin bu yıl ayrıca ortak doğalgaz alım sözleşmeleri yapmaya başlaması da söz konusu olacak.

ALMANYA’DA DOLULUK ORANI YÜZDE 78,6

Öte yandan, Gas Infrastructure Europe, 1 Şubat itibarıyla Almanya’daki gaz depolama tesislerinin doluluk oranını açıkladı.

Buna göre, Almanya’da doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 78,6 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu miktarın, Rusya-Ukrayna savaşından sonra yapılan yeni düzenlemede gerekli olan doluluk oranının iki katı olması dikkati çekti. (AA)

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