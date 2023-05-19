AB, Rus elmaslarına yaptırıma hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, G7 Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada Rusya'ya uygulanan yaptırımlardaki boşlukları dolduracaklarını ve Rus elmaslarının ticaretini kısıtlayacaklarını söyledi.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptırımlardaki yasal boşlukları kapatacaklarını ve Rusya ile elmas ticaretini kısıtlayacaklarını söyledi.

Michel, Japonya’nın Hiroşima kentindeki G7 Liderler Zirvesi öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

“Ukrayna’ya güçlü biçimde askeri, siyasi, insani ve mali destek sağlamaya devam edeceğiz” diyen Michel, AB ve üye ülkelerin, Ukrayna’ya şimdiye kadar 70 milyar Euro’nun üzerinde yardımda bulunduğunu belirtti.

YENİ TEDBİRLER ALINACAK

Michel, AB’nin Rusya’yı engellemek için yaptırım paketleriyle kapsamlı adımlar attığına işaret ederek, “Artık yaptırımlardaki yasal boşlukları kapatmaya odaklandık” diye konuştu.

Rusya’nın kritik malzemelere erişimini önlemeye devam ettiklerini anlatan Michel, yeni tedbirler alacaklarının altını çizdi.

“Rus elmaslarının ticaretini kısıtlayacağız” diyen Michel, G7 zirvesinde Rusya’ya yönelik yaptırımların neden gerekli ve haklı olduğunu açık bir şekilde ortaya koyacaklarını söyledi.

Michel, Çin ile ilişkilerin de toplantıda ele alınacağına işaret ederek, “Çin ile istikrarlı ve yapıcı bir ilişki karşılıklı çıkarımızadır” değerlendirmesinde bulundu.

“RİSKİ DÜŞÜRMEK İSTİYORUZ”

AB’nin değerlerini ve menfaatlerini muhafaza etmekte kararlı olduğuna dikkati çeken Michel, “Ayrışmak istemiyoruz ama aşırı bağımlılıklarımız azaltmak ve riski düşürmek istiyoruz” dedi.

Michel, Çin’in haksız uygulamalarını da ele almaları, ticari ilişkileri yeniden dengelemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio’nun ev sahipliğindeki zirveye ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderleri katılıyor.

Zirveye, G7 ülkelerinin yanı sıra AB, Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Vietnam da davetli. (AA)

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