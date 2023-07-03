AB’den tahıl anlaşması nedeniyle Rusya Tarım Bankası’na ayrıcalık planı
Avrupa Birliği (AB) Rusya Tarım Bankası'na küresel finans piyasasına yeniden bağlanmak üzere bir alt şirket kurması yönünde teklif götürmeyi değerlendiriyor.
Avrupa Birliği (AB) Rusya Tarım Bankası’na küresel finans piyasasına yeniden bağlanmak üzere bir alt şirket kurması yönünde teklif götürmeyi değerlendiriyor.
Financial Times’da yer alan haberde, Rosselkhozbank olarak da bilinen banka yaptırım kapsamında bulunuyor.
Bu adımın Ukrayna’nın küresel piyasalara gıda ihracına olanak sağlayan Karadeniz tahıl anlaşmasını korumayı hedeflediği belirtiliyor.
SWIFT SİSTEMİNİ KULLANMA İZNİ OLACAK
Rusya geçen hafta, tahıl anlaşmasını 17 Temmuz tarihinin ötesine uzatmak için hiçbir neden görmediğini söylemiş ancak yoksul ülkelere Rusya’dan tahıl ihracatının devam edeceğini belirtmişti.
Haberde, kurulacak birimin SWIFT bankacılık sistemini kullanma izni olacağı da belirtildi.
Rusya’nın geçen sene Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından SWIFT sistemi ülkenin başlıca bankalarına kapatılmıştı. (REUTERS)