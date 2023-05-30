Nvidia’nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın piyasaya değeri 1 trilyon doları aştı. Böylece şirket, 1 trilyon değere ulaşan 9. şirket oldu.

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Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia’nın piyasaya değeri 1 trilyon doları aştı.

ABD'li çip üreticisi Nvidia, bugün açılışta 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak çoğunluğu teknoloji şirketlerinden oluşan kulübe dahil oldu.

Geçen hafta üç aylık kazançlarını açıklamasının ardından hisse senetleri fırlayan Nvidia’nın kazancı diğer Intel hariç diğer çip üreticilerinin de canlanmasını sağladı.

Şirketin hisseleri bugün New York Borsasında yüzde 4’ün üzerinde artışla 409 dolara yükseldi.

Kaliforniya merkezli çip üreticisi, 2024’ün ilk çeyreği için 11 milyar dolarlık satış öngörüyor. Piyasa beklentileri bunun 7,2 milyar dolar seviyesinde olacağı yönündeydi.

Çip üreticileri, teknoloji endüstrisi ve Nasdaq için yapay zeka ve Fed’in faiz artışlarını yavaşlatması başarılı bir yıl yaşanmasını sağladı.

Nvidia’nın yanı sıra Alphabet, Meta ve Microsoft da geçen haftaki işlemlerde yükseldi.

Yılbaşından bu yana hisseleri yüzde 166,5 artan Nvidia’nın piyasa değerinin şirketi Apple, Alphabet, Amazon ve Microsoft’un dahil olduğu 1 trilyon dolar piyasa değerine sahip olan şirketlerin arasına girmesini sağladı.

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