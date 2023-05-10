Açlık sınırı 12 bin 335 TL’ye, yoksulluk sınırı 39 bin 652 TL’ye yükseldi

Büro Emekçileri Sendikası, açlık ve yoksulluk sınırı açıkladı. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Nisan 2023’de 12 bin 335 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı da 39 bin 652 liraya yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Cem YILDIRIM

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi BES-AR, Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıkladı.

Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Nisan 2023'de 12 bin 335 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı da 39 bin 652 liraya yükseldi. Bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti ise 16 bin 650 lira oldu.

KAMU EMEKÇİSİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA

BES-AR'ın saptamalarına göre, kamuda 10 yıllık kadrolu, eşi çalışan ve evli, iki çocuklu bir emekçi gelir vergisi kesintileriyle birlikte 11 bin 200 lira ücret ile açlık sınırının altında hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Kamuda 20 yıllık şef kadrosunda, eşi çalışmayan, iki çocuklu bir emekçi, Nisan ayı gelir vergisi kesintileriyle birlikte 14 bin 760 lira ücret ile açlık sınırına yakın, yoksulluk sınırının da üçte biri ücret ile yaşamını sürdürüyor.

Büro Emekçileri Sendikası tarafından yapılan açıklamada ‘'Biz kamuda yoksulluk sınırının altında maaş alan emekçi kalmasın derken, açlık sınırının bile altında ücret alan emekçiler var. Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 411 lirayı geçti. 2023 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. En düşük emekli aylığı da açlık sınırının altında'' denildi.

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