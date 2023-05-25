Ahlatcı’dan Adabank ihalesine 215 milyon TL’lik teklif
AHL Ahlatcı Finansal Yönetim, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) düzenlediği Adabank'ın satışı ihalesine 215 milyon TL teklif verdi.
AHL Ahlatcı Finansal Yönetim, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) düzenlediği Adabank’ın satışı ihalesine 215 milyon TL teklif verdi.
Ahlatcı Doğal Gaz’ın dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre ihale bu teklif ile sona erdi.
İhale BDDK ve Rekabet Kurumu’nun onayları sonrasında sonuçlanacak.
TMSF’DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adabank AŞ'nin 14. ihalesinin dün yapıldığını açıklamıştı.
Adabank'ın TMSF’ye ait yüzde 96,68 oranındaki hisselerinin, 210 milyon TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarıldığı ihaleye bir teklif sahibinin katıldığı aktarılan açıklamada, “Her aşaması tutanakla kayıt altına alınarak yürütülen ihalede, önce kapalı zarf usulü sunulan teklif katılımcının huzurunda açılmış ve akabinde İhale Şartnamesinin gereğince pazarlık aşamasına geçilmiştir” denilmişti. (REUTERS, SOZCU.COM.TR)