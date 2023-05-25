Abone Ol

Ahlatcı’dan Adabank ihalesine 215 milyon TL’lik teklif

AHL Ahlatcı Finansal Yönetim, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) düzenlediği Adabank'ın satışı ihalesine 215 milyon TL teklif verdi.

Yayınlanma: 09:38 - 25 Mayıs 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ahlatcı’dan Adabank ihalesine 215 milyon TL’lik teklif

AHL Ahlatcı Finansal Yönetim, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) düzenlediği Adabank’ın satışı ihalesine 215 milyon TL teklif verdi.

Ahlatcı Doğal Gaz’ın dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre ihale bu teklif ile sona erdi.

İhale BDDK ve Rekabet Kurumu’nun onayları sonrasında sonuçlanacak.

TMSF’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adabank AŞ'nin 14. ihalesinin dün yapıldığını açıklamıştı.

Adabank'ın TMSF’ye ait yüzde 96,68 oranındaki hisselerinin, 210 milyon TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarıldığı ihaleye bir teklif sahibinin katıldığı aktarılan açıklamada, “Her aşaması tutanakla kayıt altına alınarak yürütülen ihalede, önce kapalı zarf usulü sunulan teklif katılımcının huzurunda açılmış ve akabinde İhale Şartnamesinin gereğince pazarlık aşamasına geçilmiştir” denilmişti. (REUTERS, SOZCU.COM.TR)

Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildiİlginizi ÇekebilirYurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildiBankalar Birliği'nden bankacılık sektörüne ilişkin açıklamaİlginizi ÇekebilirBankalar Birliği'nden bankacılık sektörüne ilişkin açıklamaTMSF Adabank'ı satışa çıkardıİlginizi ÇekebilirTMSF Adabank'ı satışa çıkardı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam