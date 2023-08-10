Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Ağustos ayı aile destek ödemesi yattı mı?

İhtiyaç sahibi ailelere verilen ve hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen aile destek ödemesi ödemesi uzatıldı, vatandaşlar bu ay yapılacak olan ödemeleri beklemeye başladı. Aile destek ödemesi Ağustos 2023 ödemesi henüz yatırılmadı ancak genellikle ayın ilk 10 gününde gerçekleşiyor.

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Başvuruları e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden alınan, aile destek ödemesi Temmuz ayı itibariyle sona erecekti ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Aile Destek Programı’nın bu sene de devam etmesi kararını aldık.” açıklamasıyla uzatıldığını duyurdu.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATAR?

Ağustos ayı aile destek ödemelerinin yatacağı tarih henüz belli olmasa da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemeleri geçtiğimiz 11 Temmuz’da hesaplara yatmaya başlamıştı.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.