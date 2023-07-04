Aile Destek Programı uzatıldı mı? Aile Destek ödemesi ne zaman bitiyor?

İhtiyaç sahibi ailelere en fazla 12 aylık süre verilen ve hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen Aile Destek Programı temmuz ayında son buluyor. Son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilecek olan Aile Destek ödemesinin uzatılacağı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Başvuruları e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden alınan, son ödeme dönemi olan 2023 yılı Haziran ayı ödemesi olacak olan aile destek programı bu ay ödemelerin hesaba yatmasıyla sona erecek.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ TEMMUZ AYINDA YATACAK MI?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. Hak sahibi hanelere yapılacak ödemeler, hak sahipliği kararının alındığı Mütevelli Heyeti kararı tarihini içeren ay için başlar ve takip eden ay içinde ilk ödeme gerçekleştirilir. 2022 yılı Haziran ayı ile 2023 yılı Haziran ayı arasındaki dönemde uygulanacak Aile Destek Programının son ödeme dönemi olan 2023 yılı Haziran ayı ödemesi takip eden Temmuz ayı içinde gerçekleştirilerek program sonlandırılacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?

Aile Destek Programı hakkında bakanlık tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Son açıklamaya göre program ayına kadar devam edecek. Konu hakkında ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.