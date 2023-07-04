Alman Yatırım Bankası’ndan TSKB ve TKYB’ye 20 milyon Euro’luk kredi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Alman Kalkınma Bankası, TSKB ve TKYB'ye toplam 20 milyon Euro'luk hibe nitelikli iklim finansmanı kredisi sağlayacak.

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Alman Yatırım Bankası (KfW), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Türkiye Kalkınma Bankası’na (TKYB), her biri 10 milyon Euro’luk olmak üzere toplam 20 milyon Euro hibe nitelikli kredi sağlayacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan milletlerarası andlaşmalara göre, her iki kredi de Türkiye’de yenilenebilir enerji, enerji, verimliliği, enerji depolama çözümleri ve e-mobiliteyi teşvik eden projelerin finansmanında kullanılacak.

Hibe krediler, ayrı finansman anlaşması kapsamında projeyi uygulayan kuruluşa aktarılacak. (REUTERS)