Almanya’da sanayi üretimi nisanda beklentilerin altında arttı

Almanya'da sanayi üretimi, nisanda önceki aya göre yüzde 0,3 artarak beklentilerin altında kaldı. Beklenti, sanayi üretiminin yüzde 0,6 artacağı yönündeydi.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin nisan ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak analistlerin tahminlerinin altında kaldı. Beklenti, sanayi üretiminin yüzde 0,6 artacağı yönündeydi.

Sanayi üretimi, Nisan 2022’ye göre de yüzde 1,6 artış kaydetti. Yüzde 3,4 olarak açıklanan mart ayı sanayi üretim düşüşü de yüzde 2,1 olarak revize edildi.

ENERJİ ÜRETİMİ YÜZDE 1,5 GERİLEDİ

Veriler, nisanda bir önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,1 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,3 ve ara malı üretimi yüzde 0,2 düştü.

Nisanda önceki aya kıyasla tüketim malları üretiminde yüzde 1,5 artış kaydedilirken enerji üretimi yüzde 1,5 geriledi.

‘RESESYON İKİNCİ ÇEYREKTE DE DEVAM EDEBİLİR’

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde sanayi üretimin nisanda yüzde 0,3 artmasının Alman ekonomisine rahatlama getirmeyeceğini belirterek,. “Ekonomik faaliyette kayda değer bir toparlanma olmazsa, Alman ekonomisindeki resesyon ikinci çeyrekte de devam edebilir” ifadesini kullandı.

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger ise “Üretim artıyor olsa da büyüme okyanusta bir damladan fazla değil. Covid-19 salgını öncesi durumla karşılaştırıldığında hala gidilecek yol var” değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİ TEKNİK RESESYONA GİRDİ

Almanya ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti.

Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 daralmıştı.

Ülke ekonomisi, Covid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4 büyüme bekliyor.

Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor. (AA)

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