Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 8 Haziran 2023

Altının ons fiyatı, 8 Haziran 2023 Perşembe günü 1.946 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.461 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 9.841 TL.

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Altın fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından gram altın fiyatı 1.462 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün döviz kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 6,6 artışla 1.452 liradan tamamladı.

Altın fiyatları, dolardaki hafif gerilemenin desteğiyle yükseldi ancak yatırımcılar Fed’den faizlere dair ipucu beklerken dün kaydettiği dip seviyeye yakın seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.35 yükselerek 1,947.11 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 1,960.60 dolarda yatay seyretti.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.448 TL, satış 1.461 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.322 TL. 139 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 8 Haziran 2023 Perşembe günü 14.610 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.367 TL, satış 2.415 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.185 TL. 230 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 9.743 TL, satış 9.841 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.904 TL. 937 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.734 TL, satış 4.830 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.371 TL. 459 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 9.564 TL, satış 9.660 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.742 TL. 918 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 9.543 TL, satış 9.639 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.723 TL. 916 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 8 HAZİRAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 8 Haziran 2023 altın yorumları: Yurtiçinde kur destekli gram altın rallisi devam ediyor. Dün en yüksek 1468TL seviyesi kaydedilirken kur tarafında yıl içerisindeki beklentilerin yukarı yönlü revize edilmesi artan talebi işaret etmişti. Nitekim Dünya Altın Konseyi'nin aylık raporuna göre; Türkiye'de yurtiçinde artan yerel altın talebini karşılayabilmek için iç piyasaya yapılan satışlar Merkez Bankalarının tuttuğu global resmi altın rezervlerinde düşüşe neden oldu.

Teknik olarak 1460TL direnç seviyesi olarak takip edilecek. Yükseliş hareketlerinde 1465TL ve 1470TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1455TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1450TL ve 1445TL destek bölgeleri takibimizde olacak.