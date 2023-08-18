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Altın fiyatları güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı 1.650 lira seviyesinden işlem görürken çeyrek altın 2 bin 711 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 944 liradan satılıyor

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Altın fiyatları güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.650 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa yüzde 0,06 değer kaybıyla 1.646 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, ons altından bulduğu destekle yeni güne yükselişle başladı. Altının gram fiyatı saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,23 artışla 1.650 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2 bin 711 liradan, Cumhuriyet altını 10 bin 944 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,20 artışla 1.893 dolardan işlem görüyor.

FAİZ KARARINA YÖNELİK SORU İŞRATLERİ SÜRÜYOR

ABD’de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin beklentilerin üzerinde güçlü kaldığına işaret ederken, bu durum ABD Merkez Bankası’nın (Fed) nihai politika faizini nerede belirleyeceğine yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Banka’nın gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlamaları güçlü kalmaya devam etse de yılın geri kalanında hangi adımları atacağı belirsizliğini koruyor.

Analistler, söz konusu belirsizliklerin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.875 doların destek, 1.905 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. (AA)

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