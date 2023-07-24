Altın fiyatlarında yatay seyir

Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 1702 seviyesinden işlem gördü.

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Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde gram tarafında 1702 TL ile seyretti.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1701 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1702 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 800 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 290 liradan satıldı.

GEÇEN HAFTA GERİLEDİ

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 azalışla günü 1962 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1964 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasaların, ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını belirterek, enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü ifade etti.

BU GELİŞMELER İZLENECEK

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, Banka’nın “şahin” adımlarına bu toplantı itibarıyla son verip vermeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 20 Eylül’deki toplantıda yüzde 81 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan teknik açıdan altının ons fiyatında 1950 doların destek, 1980 ve 1990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. (AA)

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