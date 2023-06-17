Anadolu’daki kiralar metropollere yetişti

İstanbul kadar olmasa da Anadolu kentlerinde de kiralar artık dudak uçuklatıyor, barınma krizi tüm Türkiye'ye yayıldı. İstanbullular 10 bin TL bandını aşan kiralara hâlâ alışamazken, Nevşehirliler 7 bin, Aksaraylılar 8 bin ve Konyalılar ise 12 bin TL'ye kadar çıkan kiralarla karşı karşıya.

Gamze BAL

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Ülke genelinde konut kira bedellerinin geldiği seviye Anadolu kentlerinin İstanbul, İzmir gibi metropollerdeki fiyatlarla yarışmasına, barınma krizinin ülke geneline yayılmasına neden oldu.

İstanbul’da yaşamın nispeten daha ekonomik olduğu ilçelerde en ucuz kiralar artık 7-8 bin liradan başlayıp 10-12 bin TL’ye kadar çıkıyor. Diğer birçok ilçede ise 25-30 bin TL civarındaki kira bedelleri ‘normalleşmeye’ başladı. Bu durum, fiyatların büyük metropollere göre daha uygun olmasının beklendiği Anadolu’da da farklı değil.

İstanbullular 10 bin TL bandını aşan kiralara hâlâ alışamazken, kiralar Nevşehir’de 7 bin TL’ye, Aksaray’da 8 bin TL’ye, Karabük ve Bartın’da 10 bin TL’ye ve Konya’da ise 12 bin TL’ye kadar çıktı.

Depremin vurduğu illerden Şanlıurfa ve Adıyaman’da kiralar 7 bin 500 TL’ye, Malatya’da 10 bin TL’ye çıkarken; Adana’da 12 bin TL’ye ulaştığı görülüyor.

Çeşitli ilan sitelerinde tespit ettiğimiz bu durumu, söz konusu illerin emlakçılar odası başkanları da doğrulayıp, nedenlerini anlattı.

‘EV SAHİPLERİ DİĞER İLLERDEKİ ARTIŞI VE DOLARI BAZ ALIYOR’

Sozcu.com.tr olarak ulaştığımız bu illerdeki bazı emlakçılar odası başkanları, artan inşaat maliyetlerinden dolayı kentlerinde yeni konutların yapılamadığını, mevcut arzın da artan talebe yetmediği için fiyatların adeta uçuşa geçtiğini anlattı.

Bir başka önemli nedenin de, gerek kiralık gerek satılık daire fiyatlarında dolardaki artışın dikkate alınması olduğunu belirten emlakçılar, ev sahiplerinin diğer büyük illerdeki fiyat artışlarını da göz önüne alarak ve birbirlerinden etkilenerek fiyatları bu seviyelere çıkardıklarını söylüyor.

ZONGULDAK, BARTIN, KARABÜK İKİ AYDIR ZAM ŞAMPİYONU

Öte yandan, Merkez Bankası’nın (TCMB) dün açıkladığı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, konut fiyatlarının üst üste iki aydır en yüksek artış kaydettiği iller Zonguldak, Karabük ve Bartın oldu.

Bu 3 ildeki konut fiyat artışı mart ayında yıllık bazda yüzde 161,1 olurken, nisan ayında ise yıllık yüzde 147 yükseldi.

Bu illerin konut fiyat artışında başı çekmesinin nedenlerini sorduğumuz Karabük Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Bünyamin Coşkun, “Şu an Karabük’te yüksek inşaat maliyetlerinden dolayı müteahhitler yeni evler inşa etmiyor. Arz o kadar sınırlı ki, emlakçılar satacak ev bulamıyor” diyerek arz-talep dengesizliğine işaret etti.

Coşkun, “Bu nedenlerle, buradaki satılık dairelerin fiyatları 6 ay içinde 600 bin-800 bin TL’den 1,2 milyon TL’ye kadar çıktı” diye konuştu.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Zonguldak Emlakçılar ve Emlak Yöneticileri Derneği Başkanı Sercan Günarslan da fiyatların ciddi yükselişinin yapılaşmanın az olmasından kaynaklandığını söyleyerek, mevcut arzın talebe yetmemesi gibi aynı nedenlere dikkat çekti.

“Zonguldak küçük bir şehir, konut sayısı az. Az olunca da kıymeti artıyor” diyen Günarslan, şöyle devam etti:

“İnsanlar evlerini kiraya verirken ya da satmak isterken dolara göre hesaplama yapmaya başladı. Bir de tabii fiyatları başka şehirlerle kıyaslamaya başladılar. Civar illerde yaşanan artışları dikkat alıp, tüm illerde zincirleme bir artış yaşanıyor. Yoksa Zonguldak’ta yabancı etkisi yok. Buralar kömür havzası olduğu için tapularda kamu güvenliği şerhi konuluyor ve yabancı uyruklara satılamıyor.”

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