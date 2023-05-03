Arjantin ve Brezilya’dan dolara alternatif arayışları

Arjantin ile Brezilya, ikili ve komşu ülkelerle ticarette dolar kullanmak istemiyor. İki ülke ticaret yaparken ABD dolarının kullanılmaması için yeni bir mekanizma arayışı içerisinde.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva, ikili ve komşu ülkelerle ticarette ABD dolarının kullanılmaması için yeni bir mekanizmanın oluşturulması konusunda beraber çalışma sözü verdi.

Fernandez ve Lula da Silva başkent Brasilia’da bulunan Alvorada Sarayı’ndaki görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında bulundu.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Arjantin’e yardım etmek için her türlü fedakarlığı yapacaklarına dair söz verdiklerini kaydederken, Çin’in kendi ürünleriyle yaptığı gibi, Arjantin’e ihracat yapan ve Brezilya’nın ihracatını finanse eden Brezilyalılara yardım edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

İKİ ÜLKE ANLAŞTI

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ise mevkidaşı ile ikili ve komşu ülkelerle ticarette ABD dolarının kullanılmamasını amaçlayan yeni bir mekanizmanın oluşturulması için beraber çalışma konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Fernandez, planın şekillenmesi için gelecek hafta iki ülkenin ekonomi bakanlığından yetkililerin bir araya geleceğini söyledi.

İki ülkenin birbiriyle ticaret yaparken ABD dolarının kullanılmamasına ilişkin yapılan önerilerde, Arjantin’e ihracat yapan Brezilya şirketlerini finanse etmek için kredi limitinin belirlenmesi gibi çözümlerin yer aldığı belirtiliyor.

Çin ile Brezilya, bu yılın başında kendi aralarındaki ticarette ABD doları yerine ulusal para birimleri yuan ve real kullanma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Lula da Silva, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Arjantin gibi nakit sıkıntısı yaşayan ülkeleri, kurtarma kredi karşılığında kamu harcamalarında kesintiye mecbur bırakan programlarını eleştirmişti. (AA)

İlginizi Çekebilir ABD doları zayıflıyor

İlginizi Çekebilir IIF'den seçim ve dolar tahmini

İlginizi Çekebilir Brezilya ve Arjantin ortak para birimi için hazırlıklara başlayacak