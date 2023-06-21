Asgari ücret 2023 ne kadar? Brüt, net asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret yüzde 34 zamlanarak, 2023 yılının ikinci altı ayında geçerli olmak üzere, net 11 bin 402 TL oldu. Brüt asgari ücret tutarı 13 bin 214 lira olurken, yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 15 bin 762 lira 4 kuruşa yükseldi.

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Yılın başında asgari ücrete yapılan zam oranına rağmen asgari ücret, 6. ay gelmeden enflasyon etkisiyle adeta buhar oldu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi ara zam yapılan yeni asgari ücret açıklandı.

NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre asgari ücret 11 bin 402 TL oldu. Asgari ücrete yüzde 34 zam gelmiş oldu.

BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2023'ün ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 214 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir.

İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 15 bin 762 lira 4 kuruşa yükseldi.

Asgari ücret 1 Ocak 2023 itibarıyla brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş idi.

Türk-İş’ten edindiğimiz bilgilere göre, toplam 15 bin 762 TL’lik işgücü maliyetinin içinde SGK işveren primi Ocak 2023’te 1551,24 TL iken Temmuz 2023’te 2 bin 79 TL’ye çıktı.

NET SAAT ÜCRETİ 37,81 TL’DEN 50,68 TL’YE ÇIKTI

İşsizlik sigortası işveren primi 200 TL’den 268 TL’ye yükseldi.

Sosyal Güvenlik Primi İşveren Ödemesi ise 1751 TL’den 2 bin 347 TL’ye çıktı.

Asgari ücrete yapılan net zam oranı yüzde 34,04 oldu.

Brüt yevmiye 333,60 TL’den 447,15 TL’ye çıkarken; net yevmiye 283,56 TL’den 380,08 TL’ye çıktı.

Asgari ücretlinin brüt saat ücreti 44,48 TL’den 59,62 TL’ye çıkarken; net saat ücreti 37,81 TL’den 50,68 TL’ye yükseldi.

Sene başında 455 dolar olan net asgari ücret, bugünkü kurla 482 dolar oldu.

ESKİ BAKAN 500 DOLAR DEMİŞTİ

Yeni kabine öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında “Asgari ücreti temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” demişti.

AÇLIK SINIRI 10 BİN 362 TL'YE ÇIKMIŞTI

Öte yandan, Türk-İş'in son açıkladığı verilere göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı mayıs ayında 10 bin 362,01 TL'ye, yoksulluk sınırı 33 bin 752,49 TL'ye yükselmişti.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' de aylık 13 bin 439,41 TL'ye çıkmıştı.

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) ise, mayıs ayı için günlük harcama gereksinimini 335 lira, açlık sınırını 10 bin 75 lira, yoksulluk sınırı ise 34 bin 838 lira olarak açıklamıştı.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ORANI

Yıl Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret

2015 1.273,50 TL 949 TL

2016 1.647,00 TL 1.300 TL

2017 1.777,50 TL 1.404 TL

2018 2.029,50 TL 1.603 TL

2019 2.558,40 TL 2.020 TL

2020 2.943 TL 2.324 TL

2021 3.577,50 TL 2.825,90 TL

2022 6.471 TL 5.500 TL

2023 10.008 TL 8.506 (Ocak – Haziran)