Asgari ücret ne olacak? Ünlü ekonomist tahminini paylaştı

Asgari ücret tespit komisyonu ara zam için görüşmelerine devam ederken ünlü ekonomist Hakan Kara asgari ücret zammına ilişkin beklentisini paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranı belirlemek için toplantılarını sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılıyor.

Asgari ücrete temmuz ayında yansıyacak ara zam oranını henüz netleşmezken 13 Haziran’da yapılan ilk toplantının ardından Türk-İş heyetinin başındaki isim olan Veli Solak, toplantıda rakam konuşulmadığını ifade etmişti.

Solak’ın toplantı sonrası açıklaması şöyleydi:

“Asgari ücretli, çalışan kardeşlerimizin günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz. Resmi belgeler istendi, açıklama yapacağız. Herhangi bir rakam konuşulmadı.”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak.

ÜNLÜ EKONOMİST BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Profesör Dr. Hakan Kara, temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammına ilişkin beklentisini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kara, asgari ücret belirlenirken son dönemde genellikle Türk-İş açlık endeksinin referans alındığını belirtti.

Kara, temmuzdaki ara zam için bu endeks referans alındığında ve hazirandaki endeksin yüzde 5 artacağı varsayıldığında, net asgari ücretin yüzde 28 artışla 10 bin 880 lira olmasını beklediğini ifade etti.

Yetkililerin rakamı düz hesap yaparak 11 bine tamamlayabileceğini de belirten Kara, bu durumda asgari ücretteki artış oranının yüzde 29,3 olacağını aktardı.

Türk-İş tarafından paylaşılan son açlık ve yoksulluk verilerine göre mayısta dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 362,01 TL’ye, yoksulluk sınırı 33 bin 752,49 TL’ye yükselmişti.

SEÇİMDEN SONRA 500 DOLAR VAADİ UNUTULDU

Seçimlerden sonra asgari ücrete ilişkin açıklamalar yapan yetkililerin, seçim öncesi telaffuz edilen 500 dolara ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması ise dikkat çekiyor.

Yeni kabine öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon progmanında “Asgari ücreti temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” demişti.

Asgari ücretin temmuzdaki ara zamla birlikte 500 dolar seviyesine çıkacağına yönelik resmi açıklamalar, seçim sonrası döviz kurundaki sert artışla birlikte sessizliğe gömüldü. Bilgin’in “Çalışmalarımız hazır” açıklamasına karşın seçim sonrası hiçbir yetkili 500 dolara değinmedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise dün katıldığı TV programında asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada “Dolar yerinde durmuyor her gün farklılaşıyor. Biz TL konuşmak durumundayız” dedi.

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