Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı için gözler ilk toplantıda…

Asgari ücret toplantısı için işçi, işveren ve hükümeti temsil eden 5'er kişiden oluşan 15 kişilik komisyon bir araya geliyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından anlaşılmaması halinde ikinci, üçüncü ve son olarak dördüncü toplantı düzenlenecek. Asgari ücret toplantısı, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da yapılacak.

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Yıl boyunca enflasyon uçuşa geçerken, asgari ücret ise günden güne eridi. Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, diğer tüm çalışanları ise dolaylı olarak etkileyen asgari ücret için ilk toplantı tarihi geçtiğimiz günlerde belli oldu. Temmuz ayında belli olması beklenen asgari ücret için dört toplantı düzenlenmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki 6 ayda geçerli olacak ücretin belirlenmesi için ilk resmi toplantısı 13 Haziran salı günü gerçekleştirecek.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

İşveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) hükümeti ise Çalışma Bakanı temsil ediyor.

“BÜTÜN KESİMLERİN MEMUN OLACAĞI ŞEKİLDE DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki gün önce yaptığı asgari ücret açıklamalarına bugün yenisini ekledi.

“Asgari ücretle ilgili, çalışan emeklilerle ilgili temmuz ayında çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Adımlarımızı atmaya başladık” diyen Yılmaz, “Asgari ücretle ilgili toplantılar başlayacak. Burada 3 kesim var. Çalışanlar, işverenler ve kamu kesimi var. Üç kesim arasında müzakereler yürütülecek. Temenni ediyoruz ki bu üç kesim anlaşma sağlasınlar” dedi.

Çalışan kesimlerin satın alma gücünün enflasyon karşısında erimesine izin verilmediğini ileri süren Yılmaz, “Aynı yaklaşımı göreceğiz. Rekabet gücümüz, istihdam artışı gibi hususlar da gündemimizde yer almaya devam edecek. Denge içinde değerlendirilerek bütün kesimlerin memnun olacağı şekilde devam ettireceğiz” diye konuştu.

‘ÖNCELİKLİ KONU ENFLASYON'

Ekonomiye ilişkin de açıklamalarda bulunan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki süreçlerde planlı bir şekilde seçim beyannamemizde ne yazdıysak her bir tedbirimizi hayata geçireceğiz. Belli bir tutarlılık içerisinde hayata geçireceğiz. 12’nci kalkınma planımız gündeme gelecek. Önümüzdeki aylarda orta vadeli programımızı güncelleyeceğiz. 3 yıllık yol haritası niteliğinde olan program para politikası, maliye politikasını içeren çok önemli doküman olarak hazırlanacak.

Perşembe günü Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı ile politikalarımızı ele alacağız. Enflasyon konusunun öncelikli olduğunu belirtmek isterim.”