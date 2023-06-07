Asgari ücret ve memur maaş zamları için AKP’den açıklama

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, memur-emekli maaşı ve asgari ücret zammıyla ilgili, "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacak" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turun geride kalmasıyla birlikte gözler ekonomiye ve hükümet temsilcilerinin seçim öncesi vadettiği maaş zamlarına çevrildi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, katıldığı canlı yayın ayında yapılması beklenen memur-emekli maaşı ve asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“İlk yapacağımız işlemlerden biri asgari ücretle ve memur maaşları ile ilgili düzenlemeleri meclise getirmek” diyen Akbaşoğlu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Çalışma Bakanlığımızın ve Maliye Bakanlığımızın, bu konuda teknik yönde yaptıkları çalışmalar söz konusu. Toplu sözleşmeler çerçevesinde ortaya çıkan bir oran var. Enflasyon oranının dikkate alınması söz konusu. Bir de refah payını da buraya ilave ediyoruz ve o çerçevede oluşacak oran memur maaşlarına yansıtılacak.

Asgari ücretle ilgili ve en düşük memur maaşının 22 bin TL olması ile ilgili kanun teklifimizi hemen komisyonlar oluşur oluşmaz ortaya koyacağız. Haziran ayının da enflasyonunun ortaya çıkması lazım. 6 aylık dönemdeki enflasyon oranını ve refah farkını beraber değerlendirmemiz gerekiyor.

İnsanlarımız beklentisi mutlaka karşılanacak. Alım gücü esastır. Alım gücümüzü artıracak, çalışanlarımızı memnun edecek bir yaklaşımı hep beraber bir ay içerisinde görmüş olacağız”

Akbaşoğlu, emekli maaşlarının erken ödenmesi konusunda ise, “Bayramdan önce de hem ikramiyelerin hem de maaşların verilmesi konusunda da çalışma söz konusu” dedi.

FAHİŞ KİRA ARTIŞI AÇIKLAMASI

Fahiş kira artışlarına yönelik yapılan yasal düzenlemelere ilişkin de açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, Fahiş kiralara yönelik bir önceki dönem olan 27. dönemde yapılan yasal düzenlemeler olduğunu hatırlattı.

Akbaşoğlu, kira artırımını yüzde 25 ile sınırlandıran düzenlemenin temmuz ayına kadar devam ettiğini belirtti ve Adalet Bakanlığının çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

SEÇİMDEN ÖNCE NE VADETMİŞLERDİ?

Erdoğan, 1 Mayıs 2023'te yaptığı açıklamada emekli maaşlarına ilişkin “Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız” demişti.

Erdoğan yine 1 Mayıs'ta memur maaşlarına ilişkin “Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ayrıca 11 Mayıs'ta HAK-İŞ Konfederasyonu 15. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söylemişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında yapılması beklenen asgari ücret zammına ilişkin 26 Mayıs akşamı katıldığı canlı yayında Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” demişti.

Sene başında 455 dolar olan asgari ücret bugün itibarıyla yaklaşık 366 dolar seviyesine kadar geriledi.

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