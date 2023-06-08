Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı beklentilerini açıkladılar

Yılın başında 8 bin 506 lira olan asgari ücretin alım gücü günden güne düşüyor, milyonlarca çalışan Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammı için bekliyor. Seçimden önce eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin 500 dolar seviyesinde olacağını açıklamıştı ancak dönemin kur hesabına göre 10 bin lira olan 500 dolar bu hafta 11 bin 500 lirayı geçti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Asgari ücret zammı ile aynı yıl içerisinde bir kez daha artacak. DİSK asgari ücret zammı için 16 bin TL olmasına yönelik bir talebe işaret ederken, 10 bin 500 TL ila 12 bin TL aralığına yükseltilmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya ise asgari ücrete temmuz ayında bir iyileştirme yapılması iş dünyasının gündem maddeleri arasında olduğunu aktardı.

Kaya, temmuz ayında asgari ücrete yüzde 25-35 aralığında bir ara zam geleceğinin konuşulduğunu, bunun da 10 bin 500 TL ila 11 bin 500 TL aralığında bir tutara tekabül ettiğini dile getirdi.

İŞVERENE KOLAYLIK ŞARTIYLA ASGARİ ÜCRET İÇİN 12 BİN TL MESAJI

Sozcu.com.tr’ye konuşan bir diğer isim Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ ise, halihazırda zaten 8 bin 500 TL’ye çalışan bulmakta zorlandıklarını, bu yüzden yeni asgari ücretin 10 bin TL olması durumunda bunu karşılayabileceklerini ancak işverene yeni kolaylıklar sağlanması durumunda bu tutarın 12 bin TL’ye kadar çıkabileceğini söyledi.

DİSK 16 BİN TL’YE İŞARET ETTİ

Sozcu.com.tr’ye konuşan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, haziran ayı enflasyon rakamları belli olmadan yeni asgari ücrete ilişkin bir rakam telaffuz etmenin zor olduğunu, ancak açıklanan açlık ve yoksulluk sınırı verilerine bakıldığında zaten olması gereken rakamın belli olduğunun altını çizdi.

Türk-İş verilerine göre, mayıs ayında açlık sınırının 10 bin 362 TL’ye, yoksulluk sınırının ise 33 bin 752 TL’ye çıktığını anımsatan Çerkezoğlu, “Bir ailede iki kişi çalıştığı zaman o eve en az yoksulluk sınırı kadar para girebilmeli” diye konuştu.

Bu da asgari ücretin 16 bin TL olmasına yönelik bir talebe işaret ediyor.

Enflasyon tek haneye gerileyene kadar asgari ücretin yılda 4 kez güncellenmesi gerektiğini söyleyen Çerkezoğlu, bu ücret belirlenirken de belli kriterlerin göz önüne alınması gerektiğini söyledi:

“Asgari ücretlinin gerçek enflasyon karşısında, dolar kuru ve altın fiyatları karşısında alım gücünün giderilmesi ve işçinin ailesiyle birlikte yaşayabilmesi için hesaplama yapılmalı, şimdiki gibi tek bir işçinin geçim maliyeti üzerinden değil. Bir diğer kriter de işçinin milli gelir artışından ve büyümeden aldığı payın artırılması şeklinde olmalı.”

Çalışma Bakanı’nın ‘500 dolar’ açıklamasına ilişkin ise Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

“”Rekor zam yaptık’ gibi açıklamalar yapılsa da çok yüksek bir enflasyon olduğu için suya yazılan yazı gibi kalıyor bu zamlar. Dolayısıyla dolar üzerinden bir rakam telaffuz etmek yerine asgari ücretin alım gücünün korunması lazım. Ülkenin yüksek enflasyon sarmalından kurtulması lazım. Ekonomide bütünlüklü bir iyileşmeye ihtiyaç var.”

ÇALIŞMA BAKANI ‘500 DOLAR’ DEDİĞİNDE 9 BİN TL 750 EDİYORDU

Son seçimlerden önce asgari ücreti gözden geçireceklerine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, net bir şekilde “Temmuzda asgari ücrete ara zam var” demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, temmuzda asgari ücrete zam yapılacağıyla ilgili net açıklamalarda bulunmanın yanında ne kadar olacağıyla ilgili rakam da vermişti.

Mayıs ayı başlarında “Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız” diyen Bilgin, “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” diye konuşmuştu.

Bilgin bu konuşmayı yaptığında 500 dolar 9 bin 750 TL’ye tekabül ederken, seçimlerden sonra dolar kurundaki artışın hızlanmasıyla bugün itibarıyla 500 dolar 10 bin 400 TL’yi aşmış durumda.