Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammı açıklaması…

Yürütülen ekonomi politikaları ve enflasyonun yükselmeye devam etmesi nedeniyle eriyen asgari ücret, yılın ortasına gelmeden adeta buhar oldu. Asgari ücrete zam gelecek mi sorusuna cevap İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Temmuz ayında geçerli olmak üzere emekçilerimize yüzde 50 zam yapacağız." açıklamasında bulundu.

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Asgari ücretle çalışanlar enflasyon düşen alım güçlerinin yükseltilmesi için ek zam bekliyor. Geçtiğimiz aylarda Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağını açıklayan AKP cephesi yaklaşan seçim ve düşen oylar nedeniyle zam vaadinde bulunurken, bir asgari ücret zammı açıklaması da İYİ Parti’den geldi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, emekçilere müjdeli haberler verdi.

Zorlu, “Emekçilerin geriye dönük olarak ücretlerinizdeki kayıpları telafi edeceğiz. Öncelikli olarak Temmuz ayında geçerli olmak üzere emekçilerimize yüzde 50 zam yapacağız. Ücret adaletsizliğine maruz kalan tüm kamu emekçilerinin ücretlerinde artış ve özlük haklarında iyileştirme sağlayacağız” dedi.

“Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in işçi, memur ve emeklilerimize müjdesini paylaşmak istiyoruz. İYİ Parti olarak Ocak ayı için geçerli zam oranının yüzde 55 olmasını teklif etmiştik. Ancak siyasi iktidar emekçinin sesine kulak vermedi. Buradan milletimize sözümüzdür. Geriye dönük olarak ücretlerinizdeki kayıpları telafi edeceğiz. Öncelikli olarak Temmuz ayında geçerli olmak üzere emekçilerimize yüzde 50 zam yapacağız.”

BAKAN BİLGİN’DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de “Temmuzda yeniden değerlendirip, emekçileri koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz.” dedi. Bilgin emekli maaşları ile ilgili ise, “7 bin 500 lira dahil olmak üzere kapsamlı bir düzenleme yapacağız. Detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacak” ifadelerini kullandı.