Asgari ücretlinin alım gücü 2.855 TL azaldı

Asgari ücret 11.402 liraya yükseltildi ama ne fayda... 8.506 lira olan eski asgari ücretin alım gücü 5.651 liraya düşmüştü. Yenisi ise daha ele geçmeden 2.847 lira eridi.

Erdoğan SÜZER

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Milyonlarca çalışan ve emeklinin maaşı enflasyon karşısında adeta buhar oldu. Memur ve emeklinin resmi maaş zam oranları Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) çarşamba günü açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileriyle netleşecek. İktidarın memur ve emekli maaşlarına yapacağı zamlar da maaşların enflasyon karşısındaki erimesini durduramaya yetmeyecek. TÜİK'ten önce açıklama yapan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 50.53 olarak hesapladı. Bu hesaba göre 8 bin 506 liralık asgari ücretin alım gücü haziran sonu itibarıyla 5 bin 651 liraya düştü. En düşük emekli aylığının alım gücü 7 bin 500 liradan 4 bin 982 liraya geriledi. 12 bin 500 lira olan en düşük memur maaşının alım gücü de 8 bin 325 lira oldu. Böylece 8 bin 506 lira olan asgari ücret 2 bin 896 lira (yüzde 34) artışla 11 bin 402 liraya yükselen asgari ücretin alım gücü yılın ilk yarısında 2 bin 855 lira azalmış oldu.

KAYIP YÜZDE 18

TÜİK'e göre yılbaşından bu yana geçen 5 aylık dönemde tüketici enflasyonu yüzde 15.25 oranında arttı. Halkın yaşadığı zam sağanağı ve artan hayat pahalılığına rağmen TÜİK'in enflasyonunun düşük kalmasında özellikle seçim nedeniyle halka bedava doğalgaz dağıtılmasının etkisi büyük oldu. Ancak seçim sonrasından başlayarak haziran sonuna kadar iğneden ipliğe hemen her şeye sürekli zam geldi. Bu da işçi, memur ve emekli maaşlarının 6 ayda TÜİK hesabıyla sadece yüzde 18 civarında eridiği anlamına geliyor.

Maaşlar mum gibi eridi

ENAG'ın yaptığı hesapla ilk 6 ayda yüzde 50.53 oranında artan enflasyon işçinin, memurun, emeklinin maaş ve aylıklarını adeta mum gibi eritti. Yılın başında 13 bin 975 lira olan öğretmenin maaşının alım gücü ENAG hesabıyla haziran sonuna gelindiğinde 4 bin 691 lira birden eriyerek 9 bin 284 liraya düştü. Aynı dönemde 15 bin 652 lira olan hemşirenin alım gücü 10 bin 398 liraya geriledi. 6 ayda polisin maaşında 6 bin lira, müfettişin maaşında 7 bin lira reel kayıp yaşandı. En düşük memur emeklisi aylığının alım gücü 7 bin 582 liradan 5 bin 37 liraya düştü.