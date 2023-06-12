Asgari ücrette 500 dolarlık seçim vaadinin üzeri çizildi mi?

Asgari ücretin temmuzdaki ara zamla birlikte 500 dolar seviyesine çıkacağına yönelik resmi açıklamalar, seçim sonrası döviz kurundaki sert artışla birlikte sessizliğe gömüldü. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Çalışmalarımız hazır" demişti ama seçim sonrası hiçbir yetkili 500 dolara değinmedi.

Sozcu.com.tr

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14 Mayıs’taki seçimler öncesi devletin resmi makamlarından yapılan ‘asgari ücret 500 dolar seviyelerine çıkacak’ açıklamaları, seçim sonrası kurdaki sert artışla birlikte dile getirilmemeye başlandı.

Yeni kabine öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon progmanında “Asgari ücreti temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” demişti.

Ancak sene başında 455 dolar olan asgari ücret, bugün itibarıyla yaklaşık 360 dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuzdaki ara zammı konuşmak üzere ilk toplantısını yarın 14.00’te gerçekleştirecek ancak seçimlerden sonra asgari ücrete ilişkin açıklamalar yapan yetkililerin, seçim öncesi telaffuz edilen 500 dolara ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekiyor.

İLK TEPKİ İHRACATÇILARDAN GELDİ

Seçimlerden sonra Bilgin’in 500 dolar açıklamasına yönelik ilk tepki Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’den gelmişti.

Döviz kurunun yeni rekor seviyelere ulaştığı 7 Haziran’da dolar/TL’nin 23,1’i; Euro/TL’nin ise 24,93’ü aşmasının ardından konuşan Gültepe, “Asgari ücrette maksimum dolar bazında 300-400 dolar arasındaki seviyeyi koruyabilmeliyiz” demiş ve şöyle devam etmişti:

“500'ü verebiliyorsak, sürdürebilir noktada kalabilmemiz için özel çalışmalar yapılması gerekiyor aksi taktirde sanayi bunu kaldırabilecek durumda değil.”

Ancak bugün itibarıyla yeni haftaya bir rekor daha kırarak giren dolar kuru, 23,65 ile yeni zirveyi gördü.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ DA DEĞİNMEDİ

İki gün arayla asgari ücrete ilişkin açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, belirlenecek yeni ücretin 500 dolar seviyesine çıkacağına yönelik herhangi bir açıklama yapmadı.

10 Haziran’daki konuşmasında “Yaşanan ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve bir uzlaşmaya bir sonuç çıkacak” diyen Yılmaz, bugün bir açıklama daha yaparak “Temenni ediyoruz ki bu üç kesim anlaşma sağlasınlar” diye konuştu.

Açıklamasında enflasyona vurgu yapan ancak çalışan kesimlerin enflasyon karşısında alım güçlerinin erimediğini savunan Yılmaz, seçim öncesi sarf edilen 500 dolara değinmeden şöyle dedi:

“Denge içinde değerlendirilerek bütün kesimlerin memnun olacağı şekilde devam ettireceğiz.”

İTO BAŞKANI: İŞ DÜNYASI UYGUN GÖRMÜYOR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, geçen hafta yaptığı bir açıklamada Türkiye'de asgari ücretin, TL bazlı belirlenmesi gerektiğini söylemiş ve “İş dünyamız, Türkiye sınırları içinde geçerli olacak bir ücreti, yabancı para birimi üzerinden belirlemeyi kesinlikle uygun görmemektedir” demişti.

“Yeni asgari ücretin de bugüne kadarki metodolojilere uygun şekilde tespit edilmesini bekliyoruz” diyen Avdagiç, “Asgari ücret artış oranına ilişkin beklentimiz, ilk 6 ayın TÜFE'si dikkate alınarak yapılması yönündedir” ifadelerine yer vermişti.

İŞVEREN SENDİKASI: TÜRKİYE’DEYİZ, TL KONUŞACAĞIZ

Asgari ücretin 500 dolara yani bugünkü kurla 11 bin 798 TL seviyelerine çıkmasına yönelik bir diğer tepki de bugün, Asgari Ücret Komisyonu’nda işvereni temsil eden TİSK’in başkanı Özgür Burak Akkol’dan geldi.

Akkol’un gazetecilerin sorusu üzerine “Türkiye'deyiz, TL konuşacağız” demesi dikkat çekti.

“Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır” diyen Akkol, şöyle devam etti:

“Komisyon kurları da dikkate alıyor, alım gücünü de… Birçok parametre değerlendiriliyor. İyi niyet var. Enflasyon düşüş trendinde. Buna rağmen ara dönem artış yapılmasında mutabıkız.

Önemli olan istihdamı aksatmayacak dengeli, çalışanın da işverenin de isteğini dikkate alan bir artış Türkiye'deyiz TL konuşacağız.”

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